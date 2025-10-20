Battistoni guida il Teatro Regio tra inferni purgatori e un Paradiso un po’ kitsch
Dal buio dell’Inferno alla luce del Paradiso: così si apre la nuova serie di concerti del Teatro Regio di Torino, significativamente intitolata “Abissi”. A guidarci nel viaggio è Andrea Battistoni, che dopo aver inaugurato la stagione lirica con la Francesca da Rimini di Zandonai, torna ora sulla stessa figura dantesca nella “fantasia sinfonica” che?ajkovskij . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
Cajkovskij, Brahms e Boito: la Stagione sinfonica del Teatro Regio Torino si apre con un viaggio dantesco dall’Inferno al Paradiso Andrea Battistoni dirige Orchestra, Coro e Voci bianche del Teatro con la partecipazione straordinaria di Erwin Schrott Teatro Re - facebook.com Vai su Facebook
Buon lavoro all’amico Presidente @AcquaroliF confermato alla guida della @RegioneMarcheIT ! - X Vai su X
Al via la stagione concertistica del teatro Regio. Poi la tournée a Lione - Si parte sabato 18 ottobre con Abissi e con la partecipazione straordinaria del solista Erwin Schrott; il 25 coro e orchestra ospiti in Francia con "Viva Verdi! Si legge su rainews.it
Al Regio di Torino dagli 'Abissi' alla tournée a Lione - Apre con 'Abissi', un ideale percorso dantesco dall'Inferno fino al Paradiso, la nuova stagione sinfonica del Teatro Regio di Torino. Si legge su msn.com
Andrea Battistoni nuovo direttore musicale del Regio di Torino - Andrea Battistoni, figura di spicco a livello internazionale, è il nuovo direttore musicale del Teatro Regio di Torino. Si legge su ansa.it