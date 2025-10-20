Batteria esplode e prende fuoco | panico sul volo con 160 passeggeri

Un volo della Air China diretto a Seul, in Corea del Sud, con a bordo 160 passeggeri, è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza a Shanghai dopo che una batteria al litio all'interno del bagaglio a mano di un passeggero è esplosa nella cappelliera, innescando un incendio e. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

#Atterraggio d'emergenza a #Shanghai: esplode batteria al litio in volo, valigia in fiamme nella cappelliera - X Vai su X

Momenti di panico su un volo diretto a Seul: esplode una batteria al litio a bordo Sabato 18 ottobre, un aereo in volo verso Seul è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Shanghai dopo che una batteria al litio contenuta nel bagaglio a mano di un passe - facebook.com Vai su Facebook

Panico in volo: batteria esplode e prende fuoco a bordo di un aereo pieno di passeggeri - Sabato 18 ottobre, l’aereo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Shanghai dopo che una batteria al litio contenuta nel bagaglio a mano di un passeggero è esplosa e ha preso fuoco nella capp ... Lo riporta msn.com

Il video della power bank che prende fuoco durante il volo: paura tra i passeggeri e atterraggio di emergenza - Attimi di paura e apprensione a bordo di un volo Air China, costretto a un atterraggio di emergenza a causa di una power bank. Riporta blitzquotidiano.it

Incendio a bordo di un aereo Air China, batteria esplode nel bagaglio a mano dentro la cappelliera: il video - Un volo Air China diretto in Corea del Sud è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco in un bagaglio a mano. Segnala virgilio.it