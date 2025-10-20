Battaglia sull’hub dei bus Il Tar per ora ferma tutto

Una stazione per gli autobus in centro a Lecco al posto del giardino del maxi condoninio. I giudici del Tar di Milano per ora fermano tutto. I magistrati del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia di Milano hanno bloccato al momento l’esproprio di un’area verde che appartiene agli inquilini di un maxi complesso residenziale di via Lorenzo Balicco, circa mezzo migliaio di persone di 200 famiglie. Lì, vicino alla stazione ferroviaria, il sindaco Mauro Gattinoni & Co. vogliono realizzate un hub intermodale del servizio di trasporto pubblico locale, cioè, in parole molto più semplici, un’autostazione per pullman. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

