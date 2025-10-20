Batosta Juve altro infortunio | salta il Real Madrid

L’infermeria della Juve è sempre più affollata: Tudor deve fare i conti con un altro infortunio, non potrà averlo contro il Real Madrid. Archiviato il match di Como per la Juve è già tempo di pensare alla Champions League. I bianconeri hanno raccolto solo due punti nei primi due match contro Borussia Dortmund e Villarreal: Locatelli e compagni dovrebbero andare a caccia della prima vittoria ma l’avversario che si troveranno di fronte nel terzo turno della League Phase è a dir poco proibitivo. La Juve scenderà infatti in campo al Bernabeu contro il Real Madrid, a punteggio pieno dopo i due successi conquistati contro Marsiglia e Kairat. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

