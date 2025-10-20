Basket sotto shock dopo l'assalto al bus ma nessuno stop | lutto al braccio e minuto di silenzio

Di fronte alla tragica morte di uno dei due autisti del pullman di Pistoia, assalito con lancio di pietre e mattoni, al Fip si è riunita in Consiglio straordinario: deciso un minuto di silenzio e lutto al braccio, oltre all'annullamento a Roma dell'amichevole con Rieti della Nazionale di Luca Banti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il mondo del basket è sotto shock per l'agguato mortale teso alla fine dell'incontro di serie A2 tra la Sebastiani Rieti e la Pistoia 2000 - facebook.com Vai su Facebook

Basket sotto shock: assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, muore un autista - X Vai su X

Basket sotto shock dopo l’assalto al bus, ma nessuno stop: lutto al braccio e minuto di silenzio - Di fronte alla tragica morte di uno dei due autisti del pullman di Pistoia, assalito con lancio di pietre e mattoni, al Fip si è riunita in Consiglio ... fanpage.it scrive

Basket sotto shock: assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, muore un autista - Terni dopo il match vinto dai toscani contro la Sebastiani: l'uomo sarebbe deceduto dopo essere stato colpito da un mattone ... Lo riporta corrieredellosport.it

Sassaiola contro il pullman dei tifosi di Pistoia: muore un autista, sotto shock il mondo del basket - Cordoglio e sgomento è stato espresso dalle due società sportive e dalla Federazione ... Secondo varesenews.it