Basket serie B | La Pielle doma Faenza Turchetto | Abbiamo dimostrato cosa vogliamo essere

La Pielle ha vinto 87-75 la sfida del PalaMacchia contro l’ancora imbattuta Faenza. Un match di altissimo livello davanti ad un pubblico in festa per i 40 dei Rebels, gruppo fondamentale della Curva Sud.“Ho saputo oggi che qualche giorno fa si festeggiavano i 40 anni dei Rebels e la coreografia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

