Basket Serie A | la Virtus Bologna crolla in casa contro Cremona
Bologna, 20 ottobre 2025 – Netto passo falso casalingo per la Virtus Olidata che cede nel posticipo della terza giornata alla Vanoli Cremona per 69-86 rimediando la prima sconfitta in regular season. Un risultato che da un lato le fa perdere da un lato l’imbattibilità (e che vede la Germani Brescia imbattuta in vetta) e dall’altro la getta nel calderone delle dirette inseguitrici a quattro punti con ben sette roster. Serata da dimenticare per il team di Ivanovic che, privo di Morgan, Smailagic e Canka, non porta nessun giocatore in doppia cifra e deve fare i conti con un rivedibile 28% dall’arco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
