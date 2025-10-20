Basket Serie A | la Virtus Bologna crolla in casa contro Cremona

Sport.quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 20 ottobre 2025 – Netto passo falso casalingo per la Virtus Olidata che cede nel posticipo della terza giornata alla Vanoli Cremona per 69-86 rimediando la prima sconfitta in regular season. Un risultato che da un lato le fa perdere da un lato l’imbattibilità (e che vede la Germani Brescia imbattuta in vetta) e dall’altro la getta nel calderone delle dirette inseguitrici a quattro punti con ben sette roster. Serata da dimenticare per il team di Ivanovic che, privo di Morgan, Smailagic e Canka, non porta nessun giocatore in doppia cifra e deve fare i conti con un rivedibile 28% dall’arco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket serie a la virtus bologna crolla in casa contro cremona

© Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: la Virtus Bologna crolla in casa contro Cremona

Contenuti che potrebbero interessarti

basket serie virtus bolognaColpo Vanoli in casa Virtus Bologna. Ivanovic fatalista: “Capita” - 69) in casa della Virtus Bologna campione d’Italia nel posticipo della terza giornata della massima ... Secondo sportal.it

basket serie virtus bolognaBasket, Serie A: la Virtus Bologna crolla in casa contro Cremona - Bologna, 20 ottobre 2025 – Netto passo falso casalingo per la Virtus Olidata che cede nel posticipo della terza giornata alla Vanoli Cremona per 69- Lo riporta sport.quotidiano.net

basket serie virtus bolognaBasket, serie A. Brescia sola in testa, Cremona sbanca Bologna - Si torna a parlare di basket giocato dopo i drammatici fatti di Rieti di ieri sera per i quali il Consiglio federale ha disposto che la squadra laziale giocherà le partite al Pala ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie Virtus Bologna