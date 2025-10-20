Basket prima vittoria per Napoli Successo a Treviso per 86-79
Basket, Napoli batte Treviso Nella terza giornata di campionato di Serie A la Nutribullet Treviso ospita Napoli Basket, formazione in cerca di punti dopo le sconfitte rimediate, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
A Treviso arriva la prima vittoria azzurra. Bolton e Flagg trascinano la squadra - 79 con tutti gli stranieri in doppia cifra. Da napoli.repubblica.it
BASKET – Napoli espugna il PalaVerde: prima vittoria stagionale contro Treviso - 26, imponendosi con autorità sul parquet del PalaVerde contro la Nutribullet Treviso per 79- Secondo pianetazzurro.it