La Pallacanestro Olimpia Milano ha ufficializzato l’ingaggio di Nate Sestina, ala forte statunitense di 2.06 metri, nato a St. Marys (Pennsylvania) il 12 maggio 1997. Proveniente dal Valencia Basket, con cui ha conquistato la Supercoppa spagnola 2024, Sestina porta a Milano un mix di energia, esperienza internazionale e solidità sotto canestro. L’atleta statunitense, reduce anche da una stagione in EuroLeague con il Fenerbahce, arricchisce ulteriormente il reparto lunghi a disposizione di coach Ettore Messina. “Sono entusiasta di approdare in un club storico, con la sua ricca tradizione di vittorie”, ha dichiarato Sestina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Nate Sestina è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano