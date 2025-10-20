Basket Luca Banchi | Oggi è una giornata di lutto I ragazzi della Nazionale scossi

Delusione, sgomento, incredulità e tanta rabbia. Si è da poco concluso al PalaTiziano il primo allenamento della Nazionale italiana di basket, seguito dal nuovo Commissario Tecnico Luca Banchi. Un giorno duro, difficilissimo da affrontare, complice la terribile tragedia consumatasi nella tarda serata di ieri con la morte dell’autista Raffaele Marianella, colpito da un mattone lanciato da dei sostenitori della squadra di Rieti (militante nel Campionato A2) contro il pullman dei supporters del Pistoia. A margine del primo incontro con i suoi ragazzi, l’allenatore ha voluto ancora una volta denunciare quanto accaduto (lo aveva già fatto nel pomeriggio in una breve dichiarazione contenuta nel comunicato stampa della FIP), definendo senza mezzi termini quella di oggi come una “ giornata di lutto “: “(quanto successo) È sicuramente un episodio che oscura totalmente la gioia, soprattutto per me, ma anche per molti di questi ragazzi che sono alla prima apparizione con la Nazionale – ha detto Banchi nelle parole raccolte dall’agenzia di stampa ANSA – Dobbiamo avere la missione comune di riportare lo sport al centro. 🔗 Leggi su Oasport.it

