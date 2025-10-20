Basket Luca Banchi | Oggi è una giornata di lutto I ragazzi della Nazionale scossi
Delusione, sgomento, incredulità e tanta rabbia. Si è da poco concluso al PalaTiziano il primo allenamento della Nazionale italiana di basket, seguito dal nuovo Commissario Tecnico Luca Banchi. Un giorno duro, difficilissimo da affrontare, complice la terribile tragedia consumatasi nella tarda serata di ieri con la morte dell’autista Raffaele Marianella, colpito da un mattone lanciato da dei sostenitori della squadra di Rieti (militante nel Campionato A2) contro il pullman dei supporters del Pistoia. A margine del primo incontro con i suoi ragazzi, l’allenatore ha voluto ancora una volta denunciare quanto accaduto (lo aveva già fatto nel pomeriggio in una breve dichiarazione contenuta nel comunicato stampa della FIP), definendo senza mezzi termini quella di oggi come una “ giornata di lutto “: “(quanto successo) È sicuramente un episodio che oscura totalmente la gioia, soprattutto per me, ma anche per molti di questi ragazzi che sono alla prima apparizione con la Nazionale – ha detto Banchi nelle parole raccolte dall’agenzia di stampa ANSA – Dobbiamo avere la missione comune di riportare lo sport al centro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Inizia il nuovo ciclo di Luca Banchi quale ct dell’Italbasket. In questi primi giorni azzurri è stato bello vedere il coach girare per l’Italia e andare a trovare i club, segno dell’attenzione nei rapporti e nel monitorare quanti più giocatori azzurrabili possibile. Da qui n - facebook.com Vai su Facebook
Luca Banchi è il nuovo coach dell'@Italbasket Riguarda la puntata di Basketball & Conversations con Andrea Trinchieri sul sito di LBA https://bit.ly/BCBanchi #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Basket: chi sono i giocatori chiamati da Luca Banchi nel nuovo raduno dell’Italia - Era stato predetto: Luca Banchi, nel primo dei miniraduni da coach della Nazionale, avrebbe chiamato giocatori meno noti al grande pubblico, una specie di ... Segnala oasport.it
Italbasket, mini raduno a Roma e amichevole con Rieti: i convocati del ct Banchi - Leggi su Sky Sport l'articolo Italbasket, mini raduno a Roma e amichevole con Rieti: i convocati del ct Banchi ... sport.sky.it scrive
Basket, i convocati dell’Italia per il raduno di Roma: spazio a giovani e seconde linee - La nuova avventura di Luca Banchi come CT della Nazionale italiana di basket comincia a Roma all'inizio della prossima settimana con un breve raduno di ... Riporta oasport.it