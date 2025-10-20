Basket l’Asvel Villeurbanne rischia l’esclusione dall’Eurolega

L’Asvel Villeurbanne è sempre più lontana dallEurolega. La squadra francese rischia fortemente l’esclusione nella prossima stagione dalla lega europea per il mancato rispetto dei requisiti economici del nuovo Fair Play Finanziario. Il monte ingaggi, infatti, della società del presidente Tony Parker sono al di sotto dei limitati fissati da parte del board di Euroleague. La squadra francese ha infatti un attuale monte ingaggi pari a 4,5 milioni di euro e si trova molto sotto ai 5,85 milioni che sono stati messi come minimo da parte di Eurolega. Questa situazione è stata anche discussa nell’ultima riunione tra i club azionisti e ci saranno molto probabilmente delle sanzioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

