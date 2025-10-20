Basket la reazione della FIP dopo la tragedia | porte chiuse per Rieti in Campionato annullata l’amichevole con la Nazionale
Pugno duro della Federazione Italiana Pallacanestro dopo l’immane tragedia legata all’assalto dei tifosi reatini al pullman dei sostenitori pistoiesi che ha provocato la morte di Raffaele Marianella, uno dei autisti presenti. Dopo un consiglio straordinario presieduto da Giovanni Petrucci svoltosi oggi, lunedì 20 ottobre, la Federbasket ha stabilito che tutte le partite casalinghe della RSI Sebastiani Rieti, militante nel Campionato di A2, si svolgeranno a porte chiuse fino al termine delle indagini. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio odierno, attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale della FIP. 🔗 Leggi su Oasport.it
