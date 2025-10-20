basket il galli perde per un solo punto con il sanga milano

Arezzo, 20 ottobre 2025 – Beffa dura da digerire per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno nella seconda giornata del Girone A di Serie A2; le valdarnesi vengono sconfitte per un solo punto dall'ostico Sanga Milano, che passa col punteggio finale di 74-73 grazie al canestro decisivo di Tava. Il punteggio è però veritiero sull'andamento della partita, estremamente equilibrata e combattuta. La situazione finale di "punto a punto" alla fine ha premiato le lombarde, che salgono a quattro punti in classifica mentre le ragazze di coach Garcia restano a quota due. La prima sconfitta stagionale però non potrà essere riscattata immediatamente nel prossimo turno, poiché la Polisportiva osserverà il turno di riposo obbligatorio dato dal campionato a 13 squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

