Basket Grinta e coraggio La Tarros non fa sconti
TARROS SPEZIA 87 GRANTORINO DRAFT 85 (27-27, 52-58, 73-75) TARROS SPEZIA: Lamperi 1, Puccioni 4, Kmetic 41, Ramirez 6, Kolaj ne, Carraro ne, Esposito ne, Tedoldi, Pesenato 12, Deri, Petrushevski 8, Cellerini 15. All. Ricci. (TL: 1523, 2P: 3043, 3P: 422) GRANTORINO DRAFT: Battaglio, Zumstein 5, Bertaia 4, Pizzaia 6, Bossola 20, Losito 9, Fracasso 15, Mancino, Milone 2, Grillo 6, Barla 16, Obaseki 2. All. Comazzi. (TL: 1112, 2P: 1633, 3P: 1431) Arbitri: Francesco Barbarulo di Vinci (Fi) e Daniele Collet di Castelnuovo Berardenga (Si) LA SPEZIA - La Tarros scopre il vero Kmetic e si gode la conferma di Cellerini che affianca capitan Ramirez nel ruolo di ‘Arsenio Lupin’: nick che fu dato negli anni 80 in Italia ad un certo Mike D’Antoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
