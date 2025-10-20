Basket femminile A2 L’Use Rosa è efficace solamente a metà Arriva una sconfitta contro le rivali storiche
Costa Masnaga 87 Use Rosa 74 LIMONTA COSTA MASNAGA: Cibinetto 9, Teder 7, Moscarella 17, Brossmann 19, Pedone n.e., Sanogo, Radice n.e., N’guessan 15, Redaelli 3, Volpato 2, Olandi n.e., Pirozzi 15. All.; Bereziartua. USE ROSA SCOTTI: Logoh 3, Lussignoli 14, Ianezic 4, Vente 16, Rylichova 22, Ruffini 2, Ndiaye 1, Casini 3, Manetti 9, Antonini. All. Cioni. Arbitri: Martinelli e La Grotta di Brescia. Parziali: 12-10; 39-38; 68-52. COSTA MASNAGA – Un’Use Rosa bella per metà non basta per portare via i due punti dal campo delle storiche rivali di Costa Masnaga. Dopo il ko con Cagliari, le biancorosse giocano bene solo fino all’intervallo lungo, poi calano senza riuscire mai a dare la sensazione di poter cambiare l’inerzia della gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
