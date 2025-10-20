Nella partita di basket tra Pistoia e Sebastiani di Rieti, non c’è stato nessun vincitore, solo sconfitti. Già, perché quando qualcuno muore tragicamente senza motivo, non può esserci altro se non una sconfitta terribile. Al termine del match di serie A2 tra Sebastiani Basket Rieti e Estra Pistoia, infatti, il pullman che trasportava circa 45 tifosi del Pistoia è stato vittima di un assalto a colpi di sassi e mattoni lungo la superstrada Rieti-Terni. Più precisamente all’altezza dello svincolo di Contigliano (provincia di Rieti). Il mezzo stava rientrando in Toscana dopo che le forze dell’odine l’avevano scortato fino a pochi minuti prima. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Basket: dopo Rieti-Pistoia (col morto) lo sport deve chiedersi dove finisce la passione e comincia la barbarie