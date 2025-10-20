Basket | che Cremona! Vanoli corsara a Bologna con un parziale incredibile contro la Virtus
Clamorosa impresa, soprattutto per come arriva, della Vanoli Cremona. La squadra allenata da Pierluigi Brotto espugna il PalaDozza di Bologna battendo la Virtus Olidata per 69-86. 1324 dall’arco per gli ospiti, che approfittano anche dei sei uomini in doppia cifra con Aljami Durham a quota 17 e Payton Willis a 14. Per le V nere nessuno oltre quota 9, quelli toccati da Karim Jallow. Cremona che aggancia l’enorme gruppo a quota 4, e dopo tre giornate in testa da sola c’è Brescia a 6. Nel primo quarto la Virtus comincia in maniera convincente, con il blocco americano che si erge a protagonista tra Taylor, Edawrds, Alston e Jallow. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Questa sera il posticipo tra @VirtusBo e Vanoli Basket Cremona ?Dalle 19.40 il prepartita live dal PalaDozza, con Alessandro Mamoli e Mario Castelli Non perderti la sfida e seguila su LBATV - abbonati cliccando qui: https://bit.ly/LBATVF2x #TuttoUnAltro - X Vai su X
Questa sera per la Juvi Cremona Basket, in area hospitality ci sono i ragazzi di Thisability. Meraki sociale. - facebook.com Vai su Facebook
Basket: che Cremona! Vanoli corsara a Bologna con un parziale incredibile contro la Virtus - Jones e Grant dalla lunetta arrotondano la questione e danno al lunedì di basket un ... Lo riporta oasport.it
Basket, serie A. Brescia sola in testa, Cremona sbanca Bologna - Si torna a parlare di basket giocato dopo i drammatici fatti di Rieti di ieri sera per i quali il Consiglio federale ha disposto che la squadra laziale giocherà le partite al Pala ... Da ilmessaggero.it
Serie A basket, Casarin segna da metà campo sulla sirena e Cremona decolla al PalaDozza - Leggi su Sky Sport l'articolo Serie A basket, Casarin segna da metà campo sulla sirena e Cremona decolla al PalaDozza ... Lo riporta sport.sky.it