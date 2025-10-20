Basket | che Cremona! Vanoli corsara a Bologna con un parziale incredibile contro la Virtus

Clamorosa impresa, soprattutto per come arriva, della Vanoli Cremona. La squadra allenata da Pierluigi Brotto espugna il PalaDozza di Bologna battendo la Virtus Olidata per 69-86. 1324 dall’arco per gli ospiti, che approfittano anche dei sei uomini in doppia cifra con Aljami Durham a quota 17 e Payton Willis a 14. Per le V nere nessuno oltre quota 9, quelli toccati da Karim Jallow. Cremona che aggancia l’enorme gruppo a quota 4, e dopo tre giornate in testa da sola c’è Brescia a 6. Nel primo quarto la Virtus comincia in maniera convincente, con il blocco americano che si erge a protagonista tra Taylor, Edawrds, Alston e Jallow. 🔗 Leggi su Oasport.it

