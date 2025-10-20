Basket | che Cremona! Vanoli corsara a Bologna con un parziale incredibile contro la Virtus

Oasport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clamorosa impresa, soprattutto per come arriva, della Vanoli Cremona. La squadra allenata da Pierluigi Brotto espugna il PalaDozza di Bologna battendo la Virtus Olidata per 69-86. 1324 dall’arco per gli ospiti, che approfittano anche dei sei uomini in doppia cifra con Aljami Durham a quota 17 e Payton Willis a 14. Per le V nere nessuno oltre quota 9, quelli toccati da Karim Jallow. Cremona che aggancia l’enorme gruppo a quota 4, e dopo tre giornate in testa da sola c’è Brescia a 6. Nel primo quarto la Virtus comincia in maniera convincente, con il blocco americano che si erge a protagonista tra Taylor, Edawrds, Alston e Jallow. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket che cremona vanoli corsara a bologna con un parziale incredibile contro la virtus

© Oasport.it - Basket: che Cremona! Vanoli corsara a Bologna con un parziale incredibile contro la Virtus

News recenti che potrebbero piacerti

basket cremona vanoli corsaraBasket: che Cremona! Vanoli corsara a Bologna con un parziale incredibile contro la Virtus - Jones e Grant dalla lunetta arrotondano la questione e danno al lunedì di basket un ... Lo riporta oasport.it

basket cremona vanoli corsaraBasket, serie A. Brescia sola in testa, Cremona sbanca Bologna - Si torna a parlare di basket giocato dopo i drammatici fatti di Rieti di ieri sera per i quali il Consiglio federale ha disposto che la squadra laziale giocherà le partite al Pala ... Da ilmessaggero.it

basket cremona vanoli corsaraSerie A basket, Casarin segna da metà campo sulla sirena e Cremona decolla al PalaDozza - Leggi su Sky Sport l'articolo Serie A basket, Casarin segna da metà campo sulla sirena e Cremona decolla al PalaDozza ... Lo riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Cremona Vanoli Corsara