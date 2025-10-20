Basket | Autista ucciso nell' agguato al pullman dei tifosi di Pistoia il campionato non si ferma | Minuto di silenzio lutto al braccio e porte chiuse a Rieti

Il campionato di basket non si ferma. Oggi, lunedì 20 ottobre, si è tenuto il consiglio federale della Fip, convocato d’urgenza a seguito del tragico agguato di domenica notte contro il pullman dei tifosi di Pistoia, di rientro da Rieti, durante il quale è morto l’autista 65enne Raffaele. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

