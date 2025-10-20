Basket | Autista ucciso nell' agguato al pullman dei tifosi di Pistoia il campionato non si ferma | Minuto di silenzio lutto al braccio e porte chiuse a Rieti

Il campionato di basket non si ferma. Oggi, lunedì 20 ottobre, si è tenuto il consiglio federale della Fip, convocato d’urgenza a seguito del tragico agguato di domenica notte contro il pullman dei tifosi di Pistoia, di rientro da Rieti, durante il quale è morto l’autista 65enne Raffaele. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

#Basket Attacco al pullman. Per la procura è “omicidio volontario”. In corso gli interrogatori dei testimoni. Possibile l’esame del dna sul sasso che ha ucciso l’autista. Sotto choc la comunità di Rieti. Petrucci #Federbasket “Sono dei criminali”. Il punto di Giusepp - facebook.com Vai su Facebook

Dramma nel mondo dello sport. E' morto l'autista del pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket dopo la partita contro la Sebastiani Rieti. Il mezzo è stato assalito con una sassaiola da persone incappucciate. - X Vai su X

Autista ucciso a Rieti, s’indaga su ultras di estrema destra: nelle chat l’organizzazione dell’assalto al pullman - Inoltre i sospettati dell’assalto di domenica 19 ottobre al pullman in cui è morto l’autista Raffaele ... Come scrive fanpage.it

Raffaele Marianella, chi era l’autista ucciso nell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Una vita spezzata da un gesto folle: dopo la trasferta di Rieti il bus viene colpito da una violenta sassaiola. Si legge su lanazione.it

Raffaele Marianella, chi era il 65enne autista del pullman del Pistoia basket ucciso a Rieti con sassi e mattoni - Raffaele Marianella 65 anni, romano ma residente a Firenze, era il secondo autista del pullman del Pistoia basket morto ieri sera nell'assalto con lancio ... Da fanpage.it