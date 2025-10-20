Basket agguato al bus del Pistoia | morto il secondo autista

La tragedia nella serata di ieri. Dopo il match di Serie A2 tra la Sebastiani Rieti e la Estra Pistoia si è consumata una vera tragedia. Un agguato sulla Rieti Terni che ha portato alla morte del secondo autista. Si tratta di Raffaele Marianella, 65 anni, originario di Roma e residente a Firenze, morto dopo essere stato colpito da un grosso sasso lanciato contro il pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket di ritorno dalla trasferta. L’uomo era seduto accanto al collega alla guida quando il veicolo è stato assalito nei pressi di Contigliano, appena fuori Rieti. Il pullman stava percorrendo la statale 79 in direzione Terni, scortato fino a pochi minuti prima dalla polizia. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Basket, agguato al bus del Pistoia: morto il secondo autista

