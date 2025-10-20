Basket A2 | Libertas Livorno-Mascio Bergamo 75-72 coach Diana | Salvo il risultato ma non siamo questi Mi aspetto di più
“Salvo il risultato, perché è una vittoria non banale. Ma noi non siamo questi, il nostro livello è un altro”. Coach Andrea Diana sorride a denti stretti per l'affermazione della sua Libertas Livorno al Modigliani Forum contro Bergamo per 75-72. Sa che il suo roster può e deve fare di più. Contro. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
