Bartesaghi è un titolare di questo Milan | due qualità spiccano sulle altre Da migliorare …

Milan, Davide Bartesaghi è stato uno dei protagonisti positivi della vittoria contro la Fiorentina. Le sue pagelle, l'analisi della sua partita e della prestazione del terzino rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bartesaghi è un titolare di questo Milan: due qualità spiccano sulle altre. Da migliorare …

Argomenti simili trattati di recente

ARE YOU READY? La formazione ufficiale del #Milan contro la Fiorentina: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao Prima da titolare per Athekame, 1ª dall'inizio in A con Allegri per Ricci e Leao; 15 - X Vai su X

EMERGENZA DIFESA! Estupiñán non recupera dalla distorsione alla caviglia e salta la Fiorentina. Titolare: Spazio al classe 2005 Davide Bartesaghi, reduce da un'ottima sosta con l'U21 italiana. #Estupiñán #Bartesaghi #Milan #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Estupinan non ce la fa: nuova chance dal 1' per Bartesaghi contro la Fiorentina - Pervis Estupinan non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale, e quindi dopo aver saltato la Juventus per squalifica non ci sarà neanche contro la Fiorentina. Segnala milannews.it

Allegri battezza Bartesaghi: è già l'allenatore del Milan con cui ha giocato di più da titolare - Le parole di Allegri ieri avevano già circoscritto il campo, dalla presentazione delle formazioni ufficiali in distinta non esistono più. Si legge su tuttomercatoweb.com

Juventus-Milan, la grande chance di Bartesaghi che piaceva a Roma e Arsenal - Milan per Davide Bartesaghi, terzino sinistro nato nel 2005 e cresciuto nel vivaio rossonero, sarà una grande occasione. Come scrive ilmessaggero.it