Con The Private Eye, Brian K. Vaughan, Marcos Martín e Muntsa Vicente avevano affrontato il tema della privacy attraverso una storia noir ambientata in un futuro lontano. In Barrier, lo stesso team creativo approfondisce un altro argomento cruciale nella società odierna, parlando delle barriere che ci dividono e di come riuscire a superarle quando mondi diversi si incontrano. Una miniserie uscita in digitale nel 2018 su Panel Syndicate, il sito fondato proprio dai due autori, e che arriva da noi per Bao Publishing, in un bel volume in formato orizzontale, proprio come la loro opera precedente. Barrier – Brian K. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Barrier – L’importanza di superare le barriere che ci dividono