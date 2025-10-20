Barni il magico borgo in posa tra i due rami del lago di Como fa festa di domenica
Domenica 26 ottobre 2025 il borgo di Barni, nel cuore del Triangolo Lariano, si anima per uno degli eventi più attesi e amati dell’autunno: la Festa dell’Asino, giunta alla sua sesta edizione. L’evento si svolge in concomitanza con la storica “Fera de Barni”, e promette una giornata all’insegna. 🔗 Leggi su Quicomo.it
