Bari oggi la ripresa degli allenamenti | da martedì squadra in ritiro a Castel di Sangro

Baritoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reduce dalla pesante sconfitta di Reggio Emilia, la quarta in otto gare di campionato, il Bari tornerà al lavoro questo pomeriggio, lunedì 20 ottobre, per dare il via alla preparazione in vista della sfida casalinga contro il Mantova, valevole per la 9ª giornata di Serie B, in programma domenica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

bari oggi ripresa allenamentiBari, oggi la ripresa degli allenamenti: da martedì squadra in ritiro a Castel di Sangro - Dopo l'allenamento di domani la squadra raggiungerà la località abruzzese per preparare la gara di domenica contro il Mantova ... baritoday.it scrive

bari oggi ripresa allenamentiBari: lunedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti - Archiviata la sfida contro la Reggiana il gruppo biancorosso tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di lunedì per. Segnala tuttob.com

Ripresa allenamenti - Ca le fazzeche jii 2 allenamenti al giorno a 61 anni (mattina corsa e pomeriggio potenziamento in palestra. Da solobari.it

Cerca Video su questo argomento: Bari Oggi Ripresa Allenamenti