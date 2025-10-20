Bari la Lucente spa si aggiudica i premi Sustainability Award e Industria Felix Esg

Baritoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due riconoscimenti, due traguardi che confermano ancora una volta La Lucente SpA tra le eccellenze italiane in tema di sostenibilità. L’azienda barese, tra le leader nel settore del cleaning e del facility management, si è aggiudicata per il quarto anno consecutivo il prestigioso Sustainability. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Bari dice addio a Peppino Volpe: storico presidente della Lucente Spa - Lutto a Bari: si è spento il Presidente Onorario della Lucente Spa, Don Peppino Volpe, fondatore e guida morale dell’azienda, uomo di straordinaria visione, integrità e umanità. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

