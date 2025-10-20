Bari | concerto di chiusura della stagione 2025 di Ayso orchestra Fiesta

? Fiesta – Concerto di chiusura della stagione 2025 di AYSO Orchestra? 20 ottobre 2025, ore 20:00? Direttore Teresa Satalino AYSO Orchestra celebra un anno straordinario con un concerto che è molto più di un saluto: è una vera e propria festa in musica. Il 2025 ha visto l’orchestra sinfonica giovanile protagonista di tournée, progetti interdisciplinari e collaborazioni internazionali, con una formazione che ha riunito giovani talenti provenienti da tutta Italia e da Paesi come Spagna, Francia, Germania, Giappone, Lettonia, Albania, Brasile, Cina e Cile. Sotto la direzione di Teresa Satalino, il concerto “Fiesta” chiude la stagione con un programma frizzante, colorato e travolgente, che celebra la diversità culturale e l’energia contagiosa delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

