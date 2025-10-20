Il Barcellona è stato investito da un’ondata di infortuni davvero pesante, soprattutto nel reparto offensivo; sabato pomeriggio però è riuscito comunque a strappare i tre punti nel derby col Girona, grazie all’intuizione di Flick di schierare Araujo come centravanti. L’uruguaiano ha deciso il match con una rete da attaccante vero proprio nel recupero e ora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Barcellona-Olympiakos (Champions League, 21-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Catalani ancora in emergenza