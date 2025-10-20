Barbara Hary rompe il silenzio su Vittorio Sgarbi | Sta molto male bisogna salvarlo

«Sta male, sta molto male. Non è vero che sta guarendo. Bisogna far subito qualcosa per salvarlo». Con queste parole, pronunciate in un’intervista a La Stampa, Barbara Hary rompe il silenzio sul reale stato di salute di Vittorio Sgarbi, suo ex compagno e padre della figlia Evelina. Le sue dichiarazioni accendono nuovamente i riflettori su una vicenda che da mesi suscita preoccupazioni e voci contrastanti. Secondo la Hary, il critico d’arte non sarebbe affatto in ripresa, nonostante le immagini e le apparizioni pubbliche diffuse di recente. «Guardi, l’altro giorno doveva andare ad Arpino per l’inaugurazione di una via, ma nessuno l’ha visto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

