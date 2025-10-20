Barbara D’Urso e la trappola di Selvaggia Lucarelli | ecco cosa è successo a Ballando con le stelle
La figura di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle continua ad accendere discussioni e, nell’ultima puntata, quella di sabato 18 ottobre, non sono mancate le scintille. A scatenarle in particolare è stata Selvaggia Lucarelli che, dopo l’esibizione della nota conduttrice televisiva, si è lasciata andare a un commento provocatorio che ne ha determinato la reazione. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Discussione molto accesa tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso durante la quarta puntata di Ballando con le stelle, su Rai 1 - facebook.com Vai su Facebook
“Io posso fare intrattenimento se é un mio show, questo non è il mio show é il suo show. Io sono qui a fare il concorrente a farmi giudicare da voi” Barbara D’urso la diva che sei #BallandoConLeStelle - X Vai su X
“Ma vaff***”: Barbara D’Urso risponde a Selvaggia Lucarelli a “Ballando con le Stelle” - “Mi sento come dopo il primo giorno di scuola, anche perché a quest’ora ho paura di perdere tutta l’energia”. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Barbara d’Urso rompe il silenzio su Selvaggia Lucarelli/ “Non ho paura di lei, ma di Pasquale La Rocca” - Ballando con le Stelle 2025, Barbara d’Urso ironizza su Selvaggia Lucarelli: “È intelligente e simpatica, io temo solo di ballare”. Riporta ilsussidiario.net
Barbara D’Urso, commossa per il ritorno in tv. La standing ovation a Ballando con le Stelle e il «vaffa...» a Selvaggia Lucarelli - La prima puntata di Ballando con le Stelle è stata una data importante anche per Barbara D'Urso, ovvero il ritorno dell'ex conduttrice in tv dopo due anni. Secondo ilmessaggero.it