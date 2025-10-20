Bandiera Palestina su facciata Città metropolitana di Napoli

Tempo di lettura: 2 minuti Accanto a quella della Città Metropolitana di Napoli, dell’Italia e dell’Unione Europea, da questa mattina un’altra bandiera campeggia sulla facciata della sede istituzionale di Palazzo Matteotti: la bandiera della Palestina. Dopo la mozione approvata all’unanimità nel corso dell’ultimo Consiglio Metropolitano, personale incaricato della Città Metropolitana ha esposto, oggi, sulla facciata prospiciente piazza Matteotti, il vessillo con il tricolore orizzontale con bande nera, bianca e verde, sormontato da un triangolo rosso a sinistra, simbolo dello Stato di Palestina e del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bandiera Palestina su facciata Città metropolitana di Napoli

Leggi anche questi approfondimenti

Migliaia di persone con la bandiera della Palestina che sventola e dà il via: partirà piazza della Repubblica il corteo ProPal. I manifestanti attraverseranno il centro di Udine per dirigersi in piazza Primo Maggio. "Free Palestine", "fermate il genocidio" tra i cori d - facebook.com Vai su Facebook

La bandiera della #Palestina è stata proiettata su un lato della #PiramideCestia, a piazzale Ostiense, a #Roma, dove è arrivato il corteo in solidarietà con gli equipaggi della Freedom Flotilla. - X Vai su X

Bandiera Palestina su facciata Città metropolitana di Napoli - Accanto a quella della Città Metropolitana di Napoli, dell'Italia e dell'Unione Europea, da questa mattina un'altra bandiera campeggia sulla facciata della sede istituzionale di Palazzo Matteotti: la ... Da ansa.it

La bandiera della Palestina è esposta sulla facciata del Comune di Napoli - La bandiera della Palestina è esposta da questa mattina sulla facciata di Palazzo San Giacomo, ovvero la sede degli uffici della giunta comunale di Napoli e ovviamente del sindaco in carica. fanpage.it scrive

Bandiera Palestina su facciata Municipio di Napoli - Una bandiera della Palestina è esposta da questa mattina sulla facciata di Palazzo San Giacomo, sede storica del Comune di Napoli. Riporta notizie.tiscali.it