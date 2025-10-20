Bandiera col sole nero esposta sul balcone di un palazzo di Torino San Donato | È un simbolo nazista uno sfregio alla memoria

Torinotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, domenica 19 ottobre 2025, una bandiera col simbolo del sole nero, oggi usato da varie formazioni naziste tra cui il battaglione Azov in Ucraina, è stata esposta da un balcone del palazzo di via San Donato 40 a Torino. “Denunciamo con rabbia questo sfregio inaccettabile -. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La bandiera della ’rivolta araba’ esposta fuori da Palazzo Donini - Da ieri mattina la bandiera della Palestina è esposta all’esterno di Palazzo Donini, sede della giunta regionale dell’Umbria. Scrive lanazione.it

Una maxi bandiera della Palestina esposta all’Università di Salerno - Una maxi bandiera della Palestina è stata calata dai tetti dell'Università di Salerno, coprendo l'intera facciata del palazzo. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Bandiera Sole Nero Esposta