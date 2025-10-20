Banda del rame sgominata a Bologna 6 arresti dopo l’allarme e l’inseguimento
Bologna, 20 ottobre 2025 - Si sono introdotti all'interno di un cantiere edile in zona San Donato-San Vitale per tentare di rubare alcune bobine di rame. I ladri, però, sono stati intercettati dai carabinieri e arrestati con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Il tutto è accaduto l'altra sera quando è scattato l'allarme antintrusione scattato all’interno di un cantiere edile in zona San Donato-San Vitale e da una chiamata fatta al 112 da un cittadino che aveva segnalato la presenza di alcune persone sospette. I militari dell'Arma sono subito arrivati sul posto e hanno notato una Fiat 500 rossa ripartire velocemente verso di loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
