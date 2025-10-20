Banche l’Ue mette il golden power nel mirino – Eurofocus podcast Adnkronos

La Commissione Europea ha deciso, fuori tempo massimo, di agire sul golden power, utilizzato dal governo italiano per mettere paletti all’offerta lanciata da Unicredit su Banco Bpm. Una mossa che avrà conseguenze minime sul piano pratico, dato che l’offerta è già stata abbandonata da Unicredit, ma che si inquadra in un più vasto quadro europeo, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

