Banche l’Ue mette il golden power nel mirino – Eurofocus podcast Adnkronos

La Commissione Europea ha deciso, fuori tempo massimo, di agire sul golden power, utilizzato dal governo italiano per mettere paletti all’offerta lanciata da Unicredit su Banco Bpm. Una mossa che avrà conseguenze minime sul piano pratico, dato che l’offerta è già stata abbandonata da Unicredit, ma che si inquadra in un più vasto quadro europeo, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Banche, l’Ue mette il golden power nel mirino – Eurofocus podcast, Adnkronos

Approfondisci con queste news

Bufera serale ieri sui listini americani. E' un "al lupo al lupo" o le banche americane ci stanno riproponendo uno scenario di finanza "creativa" in grado di mettere a soqquadro il mondo? Lehman Brothers non ha insegnato nulla? Guida Mr.Market, basterà aspe - facebook.com Vai su Facebook

Le banche europee dovranno mettere sul piatto tra i 4 e i 5,7 mld di euro (ovvero da 1 a 1,44 mld l’anno per quattro anni) per realizzare l’euro digitale. A dirlo è la Bce. Leggi l’articolo completo online al link https://fortuneita.com/2025/10/10/euro-digitale-qua - X Vai su X

Banche italiane, Jefferies spiega perché la manovra del governo non mette a rischio redditività e remunerazione - L’indice Ftse Italia All Share Banks ha perso l’1,60% con tutte le banche italiane, eccetto Banco Bpm (+0,27% in chiusura), sotto pressione (Unicredit - Lo riporta milanofinanza.it

Golden power per tutti, la strategia difensiva di Giorgetti sulle banche - Non ci sono figli e figliastri del risiko bancario, la legge deve essere rispettata perché il risparmio è questione di sicurezza nazionale. Da ilfoglio.it