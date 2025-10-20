Banche in nove mesi 21 miliardi di utili
Entra nel vivo anche in Piazza Affari la stagione delle trimestrali che vedrà le big bancarie chiamate a confermare la loro capacità di mantenere alta l'asticella dei profitti nonostante il contesto di tassi in calo. Un test importante per capire se i titoli finanziari hanno ancora fiato per correre dopo essere stati in questo 2025 di gran lunga il maggior contributore della sovraperformance del Ftse Mib. Il saldo positivo da inizio anno dell'indice bancario tricolore è di oltre il 44%, anche se nell'ultimo mese ha in parte tirato i remi in barca in corrispondenza del placarsi degli effetti del risiko sfociato in due grandi aggregazioni: Mps su Mediobanca e Bper su Popolare Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
