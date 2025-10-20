Da Catania parte il cammino della rinnovata Banca Macerata Fisiomed nel campionato di A2 di volley maschile. Appuntamento alle 20.30 di oggi al PalaCatania per una partita in cui Macerata chiede conferme alla squadra che ha fatto registrare dei progressi durante i test estivi e che ha le carte in regola per essere tra le protagoniste. La formazione è stata affidata a coach Romano Giannini che presenta al palleggio un giocatore esperto come Matteo Pedron, un opposto di valore come Marco Novello che nelle ultime stagioni si è fatto valere sotto rete, i bulgari Denis Karyagin e Rusi Zerev possono fare la differenza con il secondo arrivato poco tempo fa dopo l’esperienza al Mondiale dove ha vinto l’argento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Banca Macerata Fisiomed ai blocchi di partenza. A Catania una partita ricca di insidie