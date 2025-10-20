Banca Macerata Fisiomed ai blocchi di partenza A Catania una partita ricca di insidie
Da Catania parte il cammino della rinnovata Banca Macerata Fisiomed nel campionato di A2 di volley maschile. Appuntamento alle 20.30 di oggi al PalaCatania per una partita in cui Macerata chiede conferme alla squadra che ha fatto registrare dei progressi durante i test estivi e che ha le carte in regola per essere tra le protagoniste. La formazione è stata affidata a coach Romano Giannini che presenta al palleggio un giocatore esperto come Matteo Pedron, un opposto di valore come Marco Novello che nelle ultime stagioni si è fatto valere sotto rete, i bulgari Denis Karyagin e Rusi Zerev possono fare la differenza con il secondo arrivato poco tempo fa dopo l’esperienza al Mondiale dove ha vinto l’argento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Volley Serie A2 Maschile. Banca Macerata Fisomed inizia la stagione con la trasferta in Sicilia. La formazione maceratese scenderà in campo a Catania lunedì alle 20.30 sentiamo alla vigilia Coach Romano Giannini - facebook.com Vai su Facebook
VOLLEY A1 - Le arancionere di scena domani di nuovo al Banca Macerata Forum, dopo le mille emozioni del match contro Cuneo, sfidando la campionessa del mondo... - X Vai su X
Banca Macerata Fisiomed ai blocchi di partenza. A Catania una partita ricca di insidie - Dallo scorso anno sono rimasti il libero Simone Gabbanelli e Bara Fall. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Verso il debutto nell’A2 maschile. Banca Macerata Fisiomed dopo l’ultimo test. Vullo: "Contro Terni visto uno Zelev in crescita» - E tra i colpi c’è quello messo a segno da Macerata che si è assicurata Zelev, argento con la Bulgaria ai recenti Mondiali. Si legge su sport.quotidiano.net
Banca Macerata Fisiomed: "Ci sarà da divertirsi" - Lunedì il via al campionato di A2 di volley, il 26 debutto interno con Ravenna. msn.com scrive