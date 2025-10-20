Banca Annia tre punti in casa con Brembo

Padovaoggi.it | 20 ott 2025

La Banca Annia Padova Women questa volta si impone in tre set in casa con Brembo. Una prova convincente di Masiero e compagne che subisco la squadra ospite solo nelle prime battute per poi trovare ritmo e imporre il loro gioco in tutti fondamentali. Decisivi il muro (dieci punti diretti, quattro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Banca Annia, tre punti in casa con Brembo - Decisivi il muro con dieci punti diretti, quattro di Volpin e la battuta con dodici ace di cui sei di Fenzio che è stata anche eletta com Mvp della partita ... Lo riporta padovaoggi.it

banca annia tre puntiBanca Annia, al PalAntenore arriva Brembo - Ancora una impegno casalingo per la Banca Annia Padova Women, che nella seconda giornata di campionato ospiterà Brembo. Segnala padovaoggi.it

