Bambino di 9 anni vede un gruppo di ragazzi più grandi ‘lanciarsi un gattino come fosse un pallone’ | quello che fa per salvare il micio è incredibile

Ha 9 anni e i giornali statunitensi parlano di lui come un piccolo eroe. Si chiama Zayin Berry e ha da poco ricevuto il titolo di “ Kid of the Year 2025 ”, conferito dall’ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Cosa ha fatto Zayin? Intanto, siamo in Arizona, a Yuma. Zayin ha visto un gruppo di ragazzi più grandi di lui che si divertivano a lanciarsi un gattino come fosse un pallone da football. Avete letto bene. A quel punto, il bambino si è avvicinato e ha offerto al gruppo di ragazzi il suo preziosissimo skateboard, in cambio del povero animale terrorizzato. “ Avevo visto quei ragazzi lanciare un gattino come fosse un pallone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

