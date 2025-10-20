Bambino di 8 anni muore dopo il crollo di un muro travolti anche i fratellini | lui e il gemello stavano giocando in cortile

Non ce l'ha fatta il bambino di 8 anni che ieri pomeriggio era stato travolto dal crollo del muro di contenimento di un palazzo mentre giocava con i fratellini in cortile a Gioia Tauro,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bambino di 8 anni muore dopo il crollo di un muro, travolti anche i fratellini: lui e il gemello stavano giocando in cortile

