Bambino di 3 anni cade da un terrazzo grave al Meyer

Un bambino di tre anni si è arrampicato sulla ringhiera di un terrazzo, ha perso l'equilibrio ed è caduto giù facendo un volo di oltre tre metri. È accaduto nel pomeriggio di sabato 18 ottobre a Livorno sul viale di Antignano. Il piccolo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

