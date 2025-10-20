Bambini calpestati dai cavalli agenti che picchiano i tifosi La polizia israeliana ha preso il controllo dello sport | la furia dell’Hapoel Tel Aviv per il derby annullato
L’attesissimo derby di Premier League israeliana tra Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv è stato annullato domenica, prima del calcio d’inizio, dopo una serie di gravissimi disordini e incidenti che si sono verificati fuori e dentro il Bloomfield Stadium, descritti dalla polizia come “ disordini pubblici e violente rivolte pericolose per i civili e per gli agenti di polizia”. Secondo quanto riportato dalla polizia israeliana nel suo resoconto su X, sono state lanciate decine di fumogeni e bombe carta, aggiungendo che “questa non è una partita di calcio, ma disordini e violenza grave”. Il bilancio delle vittime della notte è stato di dodici civili e tre agenti feriti, con nove persone arrestate e altre sedici trattenute per essere interrogate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
