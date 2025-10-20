Ballando Nancy Brilli contro gli scorbutici che fanno i bulli Marcella Bella | Lucarelli prova a distruggermi

A Ballando con le stelle il livello di nervosismo è alto. Molti dei partecipanti si lamentano degli strali della giuria e c’è chi parla, addirittura, di bullismo. Nell’ultima puntata non è passata inosservata la diatriba tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Ballando, Nancy Brilli contro "gli scorbutici che fanno i bulli”. Marcella Bella: "Lucarelli prova a distruggermi"

