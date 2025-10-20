Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli sbotta contro Nancy Brilli | Va in tv a lagnarsi

Nancy Brilli fa arrabbiare Selvaggia Lucarelli, la giurata di Ballando con le Stelle la attacca sui social. A Ballando con le Stelle la scorsa settimana Nancy Brilli ha manifestato la sua sofferenza per la perdita del suo cane e non ha affatto gradito ciò che le ha detto Selvaggia Lucarelli. Storia Ig di Selvaggia Lucarelli (Screen Ig stories @selvaggialucarelli) Dopo essersi detta dispiaciuta la giurata del programma condotto da Milly Carlucci le ha detto che non poteva certo usufruire del ‘bonus lutto’, parole che l’hanno non poco ferita. L’attrice non lo ha detto solo in trasmissione ma anche in vari salotti televisivi, le parole della giornalista non le sono proprio andate giù. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli sbotta contro Nancy Brilli: “Va in tv a lagnarsi”

