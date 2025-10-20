Ballando con le Stelle Nancy Brilli punge la giuria | Bulli

Nancy Brilli continua la sua avventura in pista a Ballando con le Stelle. Per l’attrice, partecipare al programma è un’esperienza intensa fatta di allenamenti, risate, passi e tanta voglia di mettersi in gioco. Un viaggio che, tra luci e paillettes, è anche un modo per mostrarsi al pubblico sotto una nuova luce. Il punto dolente, come spesso accade per chi partecipa al dance show del sabato sera, restano però i giudizi della giuria. Commenti a volte duri, pungenti e non sempre legati solo alla performance: Nancy lo ha raccontato a Francesca Fialdini. Nancy Brilli sui commenti della giuria di Ballando. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ballando con le Stelle, Nancy Brilli punge la giuria: “Bulli”

