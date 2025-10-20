Ballando con le stelle Nancy Brilli critica Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto | ecco cosa ha rivelato l' attrice

Ospite nel salotto televisivo di Da noi a ruota libera, Nancy Brilli ha commentato la sua partecipazione a Ballando con le stelle e criticato duramente i giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: "Scorbutici e bulli". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Ballando con le stelle, Nancy Brilli critica Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: ecco cosa ha rivelato l'attrice

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'attrice critica così i giudici di Ballando con le Stelle - facebook.com Vai su Facebook

Marcella Bella, la bugia su Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle - X Vai su X

Nancy Brilli su Ballando con le Stelle: «Non accetto i commenti da bulli dei giurati» - Nancy Brilli critica i commenti da "bulli" dei giudici di Ballando con le Stelle. Come scrive msn.com

Ballando con le Stelle, Nancy Brilli punge la giuria: “Bulli” - Nancy Brilli racconta perché ha scelto di partecipare a “Ballando con le Stelle” e dice la sua sui duri commenti della giuria ... Da dilei.it

Ballando con le Stelle, Nancy Brilli contro la giuria: "Rovinano la festa" - Nancy Brilly ha deciso di partecipare e Ballando con le stelle dopo un lungo corteggiamento da parte di Milly Carlucci, ma non ci sta alle critiche. Secondo serial.everyeye.it