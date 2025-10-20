Baiff Burano artificial intelligence film festival
Venezia, ottobre 2025 – Si conclude sabato 18 ottobre 2025 la terza edizione del BAIFF – Burano Artificial Intelligence Film Festival, il primo festival europeo interamente dedicato al rapporto tra cinema e intelligenza artificiale, con la cerimonia di premiazione ufficiale che si terrà alle ore. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BAIFF 2025 – Special EventGiancarlo Orsini, divulgatore e speaker tra i più seguiti in Italia sui temi dell’innovazione e dei grandi cambiamenti globali, sarà ospite del Burano Artificial Intelligence Film Festival. 17 ottobre 2025 Fondazione Querini Stamp - facebook.com Vai su Facebook
Baiff, Burano artificial intelligence film festival - Il BAIFF – Burano Artificial Intelligence Film Festival, primo festival europeo dedicato al dialogo tra cinema e intelligenza artificiale, celebra la sua terza edizione con la cerimonia di premiazione ... Segnala veneziatoday.it