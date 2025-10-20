Bagnoli Irpino e dintorni operazione straordinaria dei Carabinieri per sicurezza e legalità
Controlli straordinari durante la Sagra del Tartufo e della Castagna: denunce per guida in stato di ebbrezza, droga e appropriazione indebita. I Carabinieri della Compagnia di Montella, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Avellino e sulla scorta delle direttive impartite dal Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, hanno attuato per questo weekend un servizio straordinario preventivo di controllo del territorio, legato principalmente allo svolgimento della tradizionale “ Sagra del Tartufo e della Castagna ” di Bagnoli Irpino, giunta alla 46^ edizione. L’operazione, ha avuto l’obiettivo di rafforzare la prevenzione dei reati in materia di sicurezza stradale, sostanze stupefacenti e ordine pubblico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Comunicato stampa - Bagnoli Irpino, conto alla rovescia per “Il Nero di Bagnoli” 2025 Al via il 17 ottobre la 46esima Mostra Mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, nel centro storico stand di artigianato e prodotti tipici locali Bagnoli Irpino - È iniziato ufficialm - facebook.com Vai su Facebook