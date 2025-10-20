Bagnoli Irpino e dintorni operazione straordinaria dei Carabinieri per sicurezza e legalità

Controlli straordinari durante la Sagra del Tartufo e della Castagna: denunce per guida in stato di ebbrezza, droga e appropriazione indebita. I Carabinieri della Compagnia di Montella, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Avellino e sulla scorta delle direttive impartite dal Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, hanno attuato per questo weekend un servizio straordinario preventivo di controllo del territorio, legato principalmente allo svolgimento della tradizionale “ Sagra del Tartufo e della Castagna ” di Bagnoli Irpino, giunta alla 46^ edizione. L’operazione, ha avuto l’obiettivo di rafforzare la prevenzione dei reati in materia di sicurezza stradale, sostanze stupefacenti e ordine pubblico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it