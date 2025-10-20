Bagnoli Film Festival Shangai di Cocco e Bifulco è miglior cortometraggio

2anews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ “Shangai”, di Mariadiletta Coco e Andrea Bifulco, il miglior cortometraggio della terza edizione del Bagnoli Film Festival. “Shangai” di Mariadiletta Coco e Andrea Bifulco è risultato il miglior cortometraggio della terza edizione del Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone al CineTeatro La Perla . 🔗 Leggi su 2anews.it

bagnoli film festival shangai di cocco e bifulco 232 miglior cortometraggio

© 2anews.it - Bagnoli Film Festival, “Shangai” di Cocco e Bifulco è miglior cortometraggio

Contenuti che potrebbero interessarti

bagnoli film festival shangaiBagnoli Film Festival, “Shangai” è miglior cortometraggio - “Shangai” di Mariadiletta Coco e Andrea Bifulco è risultato il miglior cortometraggio della terza edizione del Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio ... Scrive napolivillage.com

Bagnoli Film Festival: al via la terza edizione dal 16 al 19 ottobre - Lungometraggi, documentari e cortometraggi, tra anteprime, esordi e incontri con i protagonisti. Lo riporta quotidianodelsud.it

Bagnoli Film Festival, terza edizione dal 16 al 19 ottobre - Promuovere il cinema che descrive i cambiamenti e le trasformazioni della società contemporanea. Si legge su napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Bagnoli Film Festival Shangai