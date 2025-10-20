Bagnoli Film Festival Shangai di Cocco e Bifulco è miglior cortometraggio

E' "Shangai", di Mariadiletta Coco e Andrea Bifulco, il miglior cortometraggio della terza edizione del Bagnoli Film Festival. "Shangai" di Mariadiletta Coco e Andrea Bifulco è risultato il miglior cortometraggio della terza edizione del Bagnoli Film Festival, organizzato da Maurizio Capezza con la direzione artistica dello storico del cinema Giuseppe Borrone al CineTeatro La Perla.

