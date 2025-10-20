Pagare per usare un bagno pubblico non è certo una novità. In molti paesi europei, dalla Francia alla Germania, è prassi comune lasciare qualche moneta per accedere ai servizi igienici. Ma quello che sta accadendo in alcuni bagni pubblici cinesi porta il concetto di monetizzazione a un livello completamente diverso, trasformando un bisogno primario in un’esperienza pubblicitaria obbligata. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando reazioni che oscillano tra l’incredulità e l’indignazione. Alcuni bagni pubblici in Cina hanno installato distributori di carta igienica che funzionano in modo piuttosto controverso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Bagni pubblici: vuoi la carta igienica? Devi prima guardare la pubblicità sul tuo telefono. Ecco l’incredibile trovata