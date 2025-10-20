Bagni pubblici | vuoi la carta igienica? Devi prima guardare la pubblicità sul tuo telefono Ecco l’incredibile trovata
Pagare per usare un bagno pubblico non è certo una novità. In molti paesi europei, dalla Francia alla Germania, è prassi comune lasciare qualche moneta per accedere ai servizi igienici. Ma quello che sta accadendo in alcuni bagni pubblici cinesi porta il concetto di monetizzazione a un livello completamente diverso, trasformando un bisogno primario in un'esperienza pubblicitaria obbligata. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando reazioni che oscillano tra l'incredulità e l'indignazione. Alcuni bagni pubblici in Cina hanno installato distributori di carta igienica che funzionano in modo piuttosto controverso.
La cultura dietro l'angolo ai Bagni Pubblici di via Agliè! Il 26 settembre abbiamo festeggiato un pomeriggio di incontri, fotografie scattate, polaroid appese (e portate a casa!), ricamate, riassemblate in collage grazie a Gallerie d'Italia e Civita Mostre e Musei.
Bagni pubblici, boom di utenti: ogni mese 10.500 turisti usano l'info-point di piazza di Spagna
QR Code e carta igienica: in Cina si va in bagno solo dopo la pubblicità - In alcuni bagni pubblici del Paese asiatico sono stati infatti montati dei dispenser che forniscono la carta igienica ...
In Cina i bagni pubblici ti danno la carta igienica solo dopo una pubblicità - Pagare per utilizzare i bagni pubblici non è una novità: in molti Paesi l'accesso è a pagamento, in alcuni casi con il famoso "spendere un centesimo".
In Cina arrivano bagni dove per avere la carta igienica devi pagare - Nuovi dispenser obbligano a scansionare un QR code: o paghi pochi centesimi o guardi uno spot per ricevere il rotolo.