Bagnaia-Ducati siamo ai titoli di coda? Borgo Panigale vaglia già le alternative

Nuovo week end da dimenticare per Francesco Bagnaia e nuovi dubbi e perplessità in vista del futuro in Ducati. A Motegi (Giappone), Pecco sperava di aver trovato la quadra, ma negli appuntamenti successivi in Indonesia e in Australia il piemontese è tornato nel buco nero. Nel fine-settimana di Phillip Island, dopo essere stato penalizzato nelle qualifiche di tre posizioni in griglia per aver danneggiato Marco Bezzecchi nel proprio giro (da 11° a 14°), Bagnaia ha concluso la Sprint in penultima posizione e con un distacco di 32?408 dal "Bezz", girando 2? più lento ogni tornata rispetto a chi si è imposto.

