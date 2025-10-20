Bagheria inaugurato il centro di riuso ecosolidale | gli spazi ricavati da un bene confiscato alla mafia
A Bagheria ecco il primo centro di riuso ecosolidale. Un’iniziativa che coniuga la promozione della legalità con la sostenibilità ambientale e il sostegno alle fasce più fragili della popolazione. L'inaugurazione si è tenuta sabato 18 ottobre 2025 nella sede del centro, un luogo dal forte valore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
